Тбилиси, , 07:40 — REGNUM Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) устроила бойкот комитетским слушаниям кандидатов в члены правительства. Об этом 5 сентября заявил председатель фракции ЕНД Роман Гоциридзе, сообщает издание «Новости-Грузия».

По его словам, оппозиционная партия продолжит бойкотировать утверждение обновленного состава правительства во главе с бывшим министром внутренних дел Георгием Гахария.

Гоциридзе добавил, что оппозиция добивалась отставки главы МВД за якобы жёсткий разгон радикалов 20 июня 2019 года. «Бойкот станет нашим ответом на формирование «правительства Гаврилова», — добавил оппозиционер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 сентября в парламенте Грузии проходят комитетские слушания перед процедурой выражения доверия обновленному составу правительства. 6 сентября в парламенте запланированы встречи в формате фракций.

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