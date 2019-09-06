Варшава, , 07:40 — REGNUM Варшава пытается разрушать историко-международное сознание России, организуя мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны, считает польский журналист Матеуш Пискорский. Такое мнение он высказал 6 сентября в своей статье, опубликованной общественно-политическим еженедельником Mysl Polska.

«В символической сфере происходит следующее: Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности», — пишет Пискорский, комментируя отказ официальной Варшавы пригласить на связанные с началом Второй мировой войны делегацию из России.

Также журналист считает, что Польша намерена окончательно разорвать отношения с Россией и сделать это на политическом, на международном и на межчеловеческом уровнях. Причем такое навязывание антироссийского настроения происходит не только в самой Польше, но также и среди её партнеров.

При этом Пискорский отмечает терпеливость России и её огромную выдержку «перед лицом провокационных действий, предпринимаемых очередным руководством Польши».

Кроме этого, журналист подчеркивает в конце своей статьи, что 1 сентября и другие памятные годовщины, благодаря политикам с невысоким интеллектуальным уровнем, превращаются в спектакль, в котором существенной часть становится обсуждение кого из иностранных делегаций на них пригласили и не пригласили, и почему это сделано так.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская делегация, в отличие от делегаций стран-членов НАТО, не была приглашена на мероприятия в Варшаве, посвященные 80-летию с начала Второй мировой войны.