Нижний Новгород, , 07:28 — REGNUM Бывший нижегородский вице-мэр Сергей Абышев поддержал переезд чиновников из кремля и рассказал, почему подобная инициатива, выдвигаемая с 2000 года, так и не была реализована. Своё мнение он высказал в рамках обсуждения вопроса на странице соцсетей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это идея 2000 года, не реализована по причине разделения мнения о власти. Одни говорили, что она должна быть в Кремле и тогда они победили», — отметил Абышев, уточнив, что сам является сторонником размещения всех служб за пределами исторических ограничений.

Он также уточнил, что для переезда нужно два года, а «принцип такой же, как в Москва-сити».

Сергей Абышев в 1998 году был первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, а спустя пару лет после этого занимал должность спикера городской думы.

Напомним, губернатор Глеб Никитин в кулуарах Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, заявил, что обсуждается возможность переезда органов власти с территории Нижегородского кремля. Также возможность переезда намечается и у администрации Нижнего Новгорода.

Ранее экс-губернатор Валерий Шанцев ратовал за объединение всех органов власти под одной крышей, для чего в 2008 году было начато строительство Дома правительства. Долгострой должен был вместить более одной тысячи служащих.

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