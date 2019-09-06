Багдад, , 07:34 — REGNUM Шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» планируют создать собственные военно-воздушные силы. Об этом 6 сентября сообщает BasNews со ссылкой на источник.

Ополченцы уже открыли соответствующее отделение, об этом говорится в письме, подписанном заместителем командира повстанцев Абу Махди аль-Махандисом.

Как отмечает источник, указанный план «Хашд аш-Шааби» практически не осуществим, и речь идет, вероятно, о пропагандистской акции для СМИ.

Напомним, ополчение «Хашд аш-Шааби» было создано в 2014 году для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), повстанцы лояльны Ирану и имеют некоторую автономию от центрального правительства Ирака.

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