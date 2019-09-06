Киев, , 07:26 — REGNUM Депутат Киевского совета Юрий Сиротюк (националистическая партия «Свобода» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал власти страны использовать для «запугивания» России неядерные силы Украины. Об этом он рассказал в эфире радио «Голос Свободы».

Депутат признал, что на Украине совершенно нет ядерного арсенала, тогда как обычные ракеты не летают на большие расстояния. Он предположил, что установленная ка космической ракете боеголовка «точно долетит до Москвы».

«На нее (ракету) нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховный рады Инна Богословская заявила, что Киеву стоит выстраивать «диалог» с Москвой, используя графитовые бомбы в качестве вызова.

Графитовые бомбы она назвала вызовом, который на сегодняшний день получил поддержку в международных отношениях. Такое вооружение не запрещено, это «наш путь», заявила политик.

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