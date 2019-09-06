Киев, , 07:25 — REGNUM Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины будет принимать 7−10 законов ежедневно, заявил глава фракции Давид Арахамия, сообщило 6 сентября информационное агентство «УНИАН».

"Мы же дали этакую рамочку турборежима работы Верховной Рады, что означает принятие не менее 7−10 законопроектов за пленарный день», — рассказал он.

Арахамия отметил, что депутатам партии придётся много работать в комитетах, поскольку все принимаемые законопроекты должны предварительно обсуждаться.

«У нас еще есть около 500 законопроектов, которые мы хотим принять как можно быстрее», — рассказал лидер фракции «Слуги народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что в течение сентября правительство Украины разработает и представит план реформ, а также список реформ, которые будут реализованы до конца 2019 года.

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