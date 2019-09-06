Мадрид, 6 сентября 2019, 07:19 — REGNUM Посол Армении Владимир Кармиршалян вручил верительные грамоты королю Испании Филиппу VI, сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии министерства иностранных дел Армении.
После торжественной церемонии стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Испанский король выразил надежду, что деятельность посла будет способствовать реализации потенциала армяно-испанских отношений.
Напомним, 7 августа посол Армении в Киргизии с резиденцией в Нур-Султане Гагик Галачян вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Нурану Ниязалиеву.
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