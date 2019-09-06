Париж, , 07:19 — REGNUM Франция призвала Иран «воздержаться» от любых действий, «не соответствующих его обязательствам», после объявления Тегераном о дальнейшем сокращении своих ядерных обещаний, сообщает Le Figaro.

Президент Ирана Хасан Рухани приказал отменить любые ограничения на ядерные исследования и разработки, с тем чтобы обеспечить свою страну всем необходимым для обогащения урана. Отреагировавшее на это заявление страны Европейского союза, «призвали Иран отказаться» от этого решения.

«Иран должен воздерживаться от любых конкретных действий, не соответствующих его обязательствам, которые могут подорвать усилия по деэскалации», — заявила официальный представитель МИД Франции Агнес фон дер Мюлл.

«Франция предприняла усилия по снижению напряженности и двери приоткрыты. Очевидно, что возвращение к полному соблюдению соглашения являются существенными целями этого процесса», — добавила Агнес фон дер Мюлл.

Ожидается, что 7 сентября Иран объявит подробности третьего этапа своего плана по сокращению обязательств, которые он взял на себя перед международным сообществом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что отказ от обязательств по соглашению не будет означать отказ от продолжения переговоров по урегулированию кризиса вокруг «ядерной сделки».

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