Вашингтон, 6 сентября 2019, 07:24 — REGNUM В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.
По словам Ибрахима, существует традиционное разделение ролей: Франция — это мускулы, а Германия — это деньги, добавив, что союз этих двух стран может изменить правила игры.
Эксперт также добавил, что европейские лидеры уже начинают задумываться о том, что стоит предпринять «в условиях возрождающейся империи на Востоке и уходящей — уже не дружественной — империи на Западе». «В этих условиях впервые может быть создана настоящая европейская армия», — считает Ибрахим.
Напомним, в октябре 2018 года президент Франции заявил, что ЕС должен создать европейскую армию, чтобы не зависеть от Вашингтона. В январе 2019 года Берлин и Париж подписали новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, в том числе в области обороны и безопасности.
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