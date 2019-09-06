Вашингтон, , 07:24 — REGNUM В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.

«По сути, Трамп (президент США Дональд Трамп) предоставил ЕС политическую независимость. Европейские лидеры, в первую очередь президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, осознали новую реальность со столь стремительной скоростью, которая должна встревожить политиков в Вашингтоне», — заявил автор статьи.

По словам Ибрахима, существует традиционное разделение ролей: Франция — это мускулы, а Германия — это деньги, добавив, что союз этих двух стран может изменить правила игры.

Эксперт также добавил, что европейские лидеры уже начинают задумываться о том, что стоит предпринять «в условиях возрождающейся империи на Востоке и уходящей — уже не дружественной — империи на Западе». «В этих условиях впервые может быть создана настоящая европейская армия», — считает Ибрахим.

«Не удивительно, что Франция первой призвала к формированию европейской армии. Новым является то, что большинство других западноевропейских стран согласны с этим, и, что самое важное, Германия тоже согласна. Меркель согласна, бывший министр обороны Германии и новый председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласна, преемник Меркель в немецкой правоцентристской партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр также выразила согласие, даже главная левоцентристская партия Германии согласна», — заявил эксперт.

Напомним, в октябре 2018 года президент Франции заявил, что ЕС должен создать европейскую армию, чтобы не зависеть от Вашингтона. В январе 2019 года Берлин и Париж подписали новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, в том числе в области обороны и безопасности.

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