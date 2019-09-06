Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Малым предприятиям США стоит пересмотреть свои бизнес-планы в отношении КНР, поскольку торговая война между США и Китаем может затянуться, заявил политический обозреватель Джин Маркс в статье для издания The Hill.

По словам обозревателя, все кандидаты в президенты США выразили обеспокоенность в отношении Китая, и хотя некоторые из них так и не решились сказать ничего определённого в отношении торговых пошлин и других мер, направленных против Китая, ведущие кандидаты от Демократической партии в последнее время заняли более решительную позицию.

«Что всё это значит для мелкого американского фермера, пивовара, производителя одежды, интернет-магазина или поставщика автозапчастей? Это означает, что если вы в рамках своих долгосрочных бизнес-планов рассматриваете китайцев в качестве клиентов или поставщиков, то у вас могут возникнуть проблемы», — заявил Маркс.

Автор статьи посоветовал малым американским предприятиям переориентировать свою деятельность на Вьетнам, Филиппины, Индию или на других дружественных партнёров.

Напомним, президентские выборы в Соединённых Штатах запланированы на 3 ноября 2020 года.

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