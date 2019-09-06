Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Из-за серии допущенных просчётов партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стала распадаться, его правительство рушится, а его политическая стратегия может привести к неприятным последствиям, говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

«Проблема заключается в том, что никто не может сказать, какие именно планы строит Джонсон», — говорится в статье.

По мнению издания, даже в столь поздний срок лучший и самый демократичный выход из сложившейся ситуации заключается в том, чтобы позволить общественности провести второй референдум, поскольку другие альтернативы с каждым днём выглядят всё мрачнее.

«Практически по всем направлениям переговоры с ЕС о пересмотре соглашения ни к чему не привели. Джонсон даже не может определить, чего именно он надеется достичь на этих переговорах. Он хочет отказаться от создания механизма, который позволит избежать чрезмерного затягивания переговоров по вопросу о так называемом режиме backstop, который позволил бы избежать возникновения «жёсткой границы» с Ирландией. Однако Джонсон не может предложить никаких альтернативных вариантов», — говорится в статье.

В статье также указано, что «британская политическая машина увязла в Брексите: политический механизм, пережевав двух премьер-министров, продолжает причинять всё больший урон, без какого-либо движения вперёд».

Напомним, Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября 2019 года. Учитывая то, что Соединённое Королевство и ЕС до сих пор не смогли достигнуть окончательного соглашения по Брекситу, в Европейской комиссии ранее выразили готовность рассмотреть возможность переноса даты Брексита, если со стороны Великобритании поступит официальный запрос с указанием причины переноса.

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