Барнаул, 6 сентября 2019, 07:15 — REGNUM Очередное скандальное высказывание телеведущей Ксении Собчак по поводу необходимости возврата Крыма Украине прокомментировал кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил: «то, что делает и говорит Собчак, не позволено делать никому».
Как уже сообщало ИА REGNUM, заявление о необходимости вернуть Крым Украине Ксения Собчак сделала в эфире украинской радиостанции «Новое время». По её мнению, «возврат» Крыма должен сопровождаться неким референдумом по данному вопросу.
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