Барнаул, , 07:15 — REGNUM Очередное скандальное высказывание телеведущей Ксении Собчак по поводу необходимости возврата Крыма Украине прокомментировал кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил: «то, что делает и говорит Собчак, не позволено делать никому».

Алтайский депутат Владислав Вакаев «Как говорили древние римляне, то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. В российской политике есть персонажи, которые отрабатывают ту или иную тематику, привлекая симпатии определенной части населения. Точно так же обстоит дело и с Ксенией Собчак. Она работает на либеральную аудиторию. Эту роль ей отвели еще в период президентских выборов. Похоже, продолжает она её играть и сейчас. Не секрет, что тема «возврата Крыма» популярна в либеральных кругах. Именно им и адресовано заявление Собчак».

Как уже сообщало ИА REGNUM, заявление о необходимости вернуть Крым Украине Ксения Собчак сделала в эфире украинской радиостанции «Новое время». По её мнению, «возврат» Крыма должен сопровождаться неким референдумом по данному вопросу.

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