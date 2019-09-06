Челябинск, 6 сентября 2019, 07:15 — REGNUM В Челябинске всё же уволился глава комитета по управлению городским имуществом и земельным отношениям Сергей Чигинцев подал в отставку. Информацию об этом журналистам подтвердили в мэрии.
Свою должность он оставил добровольно, пояснили в горадминистрации.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа СМИ сообщили о том, что он подал врио мэра Наталье Котовой заявление об отставке. А та отправила его в отпуск.
В мэрии тогда официально заявили, что заявление изначально было об отпуске, а не об отставке.
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