Петропавловск-Камчатский, , 06:01 — REGNUM Правительство Камчатки покидает очередной министр. На этот раз заявление об увольнении по собственному желанию написал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Кучеренко. Он же — один из крупнейших землевладельцев полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Министром Александр Кучеренко работал с 2012 года. За годы госслужбы он успел обзавестись внушительными земельными наделами, площадь которых составляет более 2 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, из правительства Камчатки увольняются министры. К апрелю 2019 года покинувших региональное правительство министров насчитывалось 9, Александр Кучеренко станет десятым по счёту. В Петропавловске-Камчатском прошёл очередной пикет с требованием отставки губернатора Владимира Илюхина.