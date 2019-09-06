Нью-Йорк, США, , 05:54 — REGNUM Крупная партия водки была в минувшем и в этом году незаконно завезена в Северную Корею, сообщает 6 сентября Yonhap.

Соответствующее заявление было сделано на заседании Совета Безопасности ООН экспертами комитета по санкциям.

Уточняется, что в ноябре прошлого года в Северную Корею незаконно ввезли 15,6 тыс. бутылок белорусской водки. Общая стоимость партии составляет $14,1 тыс.

Также в страну ввезли водку и в этом году: российская водка на сумму $27,1 тыс. незаконно попала в Северную Корею в феврале. Партия состояла из 90 тысяч бутылок.

Напомним, из-за санкций ООН против Северной Кореи в эту страну запрещён ввоз предметов роскоши, к которым было отнесено и спиртное. Санкции были введены из-за ядерной программы страны.

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