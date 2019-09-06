Джакарта, 6 сентября 2019, 05:31 — REGNUM Участников инициированных из-за рубежа протестов в Папуа отправят за решётку, пишет The Straits Times.
По словам министра внутренних дел Индонезии Тито Карнавиани, организаторы протестов будут наказаны — арестованы или даже ликвидированы.
Уже сейчас известно, кто организовал антиправительственные беспорядки. В который раз названо имя Бэнни Вэнду, скрывающегося в Великобритании.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти обещают арестовать Вэнду, как только он появится в Индонезии.
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