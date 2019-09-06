Джакарта, , 05:31 — REGNUM Участников инициированных из-за рубежа протестов в Папуа отправят за решётку, пишет The Straits Times.

Индонезийская полиция Polri.go.id

По словам министра внутренних дел Индонезии Тито Карнавиани, организаторы протестов будут наказаны — арестованы или даже ликвидированы.

Уже сейчас известно, кто организовал антиправительственные беспорядки. В который раз названо имя Бэнни Вэнду, скрывающегося в Великобритании.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти обещают арестовать Вэнду, как только он появится в Индонезии.

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