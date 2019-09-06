Гавана, , 04:27 — REGNUM Протесты в Гонконге нацелены на разрушение целостности Китая и инициированы его зарубежными противниками, сообщили в МИД Кубы.

Кубинские власти осудили попытку вмешательства во внутренние дела Китая из-за рубежа.

«Куба поддерживает усилия центрального правительства Пекина и властей Гонконга, направленные на то, чтобы переломить эту ситуацию, сохранить мир и восстановить стабильность», — сообщает кубинский МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава администрации Гонконга Кэрри Лам 5 сентября заявила, что в следующем месяце будет отозван законопроект об экстрадиции на материковый Китай.

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