Москва, , 03:33 — REGNUM Разведку у российских границ за неделю вёл 31 иностранный летательный аппарат, пишет 6 сентября газета «Красная звезда».

Американский самолёт-разведчик U.S. Air Force

Российские лётчики из состава дежурных сил ПВО 23 раза поднимали самолёты на перехват иностранных аппаратов. Воздушные границы РФ защищены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным от 30 августа, за неделю у российских границ была замечена разведактивность 27 летательных аппаратов.

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