Москва, , 03:22 — REGNUM Участие российского вице-премьера Виталия Мутко в том, чтобы на поддержку предпринимателей города Тулуна (Иркутская область) было выделено полмиллиарда рублей, было так мало, что ему не следовало бы критиковать главу Минэкономразвития Максима Орешкина за неэффективную работу, сообщили в ведомстве, передаёт РБК.

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили:

«Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок».

Поддержка в том, чтобы средства были выделены, отмечает МЭР, была со стороны российского министра финансов Антона Силуанова и главы аппарата правительства Константина Чуйченко.

«К сожалению, участие Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом», — говорится в сообщении.

Что касается денег, то они в Иркутскую область поступят в ближайшее время, когда будет утверждено соглашение с местными властями о передаче субъекту федерации необходимых ассигнований.

Со своей стороны города Нижнеудинск и Тулун должны предоставить список нормативных актов для начала выплат предпринимателям. Пока это не сделано.

Напомним, Мутко 5 сентября заявил, что ни один предприниматель в Иркутской области не получил выплат, которые должны были быть сделаны пострадавшим от паводка. Мутко сказал:

«Минэкономразвития не работает здесь эффективно. Я вчера позвонил Максиму Орешкину, об этом сказал. Он сказал, что должен остаться на ВЭФе, так как глава государства приезжает. Он сел и уехал».

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