Якутск, , 02:51 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева расторгла трудовой договор со своим первым замом Владимиром Фёдоровым — его образование не соответствует занимаемой должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Охотился или перебирал картошку? Вице-мэр Якутска заявил, что его заказали

Ка выяснилось в ходе прокурорской проверки, Владимир Фёдоров при устройстве на работу в мэрию представил диплом бакалавра «Байкальский государственный университет» по специальности «Государственное и муниципальное управление». Но по закону, должность первого заместителя мэра города требует высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, стаж работы по специальности не менее 5 лет.

«Нам с Владимиром Юрьевичем пришлось принять непростое решение. В связи с тем, что было нарушено действующее законодательство при оформлении его на должность первого заместителя главы города Якутска, я вынуждена расторгнуть его трудовой договор», — опубликовала Сардана Авксентьева на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Фёдоров баллотировался в главы Якутска от партии «Родина», но в последний момент был снят и стал активно поддерживать другого кандидата —Сардану Авксентьеву. Впоследствии, когда её выбрали мэром, она своим первым заместителем назначила Фёдорова.