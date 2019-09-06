Симферополь, , 02:23 — REGNUM Узнать, хотят ли крымчане, чтобы полуостров снова стал частью Украины, украинский президент Владимир Зеленский может лично, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на телеканале «Крым 24».

Глава полуострова предложил украинскому президенту, ратующему за возвращение Крыма в состав Украины, съездить в российский регион и поинтересоваться мнением крымчан.

Аксёнов, обращаясь к Зеленскому, сказал: «Сделайте так, как хотят крымчане». Для этого нужно просто приехать и поговорить с жителями полуострова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа Зеленский на встрече с польским президентом Анджеем Дудой заявил, что собирается «возвращать Крым».

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