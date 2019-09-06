Брюссель, , 02:22 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон готов укреплять демократию, внедрять реформы, бороться с коррупцией, а также и в для дальнейшем выполнять Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС. Об этом Додон заявил на встрече с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, передает ИА REGNUM.

Додон подчеркнул, что общая позиция внешних партнеров по мирной передаче власти в Молдавии в начале июня открывает большие возможности. Он также затронул тему приднестровского урегулирования, отметив «значительный вклад Европейского союза в процесс реализации мер по укреплению доверия и в улучшение жизни людей на обоих берегах Днестра».

По словам молдавского лидера, эта идея нашла поддержку у советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в ходе его недавнего визита в Кишинев.

Додон добавил, что готов проводить взвешенную внешнюю политику на основе нейтрального статуса и исходя из национальных интересов Молдавии.