Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Если в этом году $250 млн американские власти Киеву на вооружение не выделят, то деньги поступят в следующем году, пишут «Украинские новости».

Украинские издание процитировало Рона Джонсона (штат Висконсин, США), сенатора от Республиканской партии:

«По моему мнению, будут потрачены деньги или нет в этом году — это вопрос времени, потому что то, что сейчас происходит — это уже конец финансового года. Я разговаривал с президентом [США Дональдом] Трампом, и с другими членами Конгресса мы направили ему письмо с просьбой израсходовать деньги этого финансового года. Если этого не произойдёт, то, думаю, мы опять единогласно утвердим финансирование на 2020 г.».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское финансирование украинских военных расходов в этом году оказалось под вопросом. Несмотря на то, что летом конгрессмены утвердили финансирование в размере $250 млн, президент Штатов сказал, что не нужно торопиться с «помощью».

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