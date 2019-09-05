Лондон, , 22:41 — REGNUM Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress переведён в Британию и приземлился на авиабазе «Фэрфорд», сообщает 5 сентября пресс-служба командования Военно-воздушных сил США в Европе.

Вместе с бомбардировщиком, способным нести авиабомбы и крылатые ракеты с ядерными боезарядами, в Британию прибыли резервные пилоты и оборудование для техобслуживания бомбардировщиков этого типа.

«Самолёт B-52 Stratofortress, резервные лётчики и дополнительное оборудование из состава 307-го бомбардировочного крыла с авиабазы Барксдейл прибыли на базу Королевских ВВС в Фэрфорде, Англия», — указано в сообщении пресс-службы.

Командование ВВС США в Европе утверждает, что стратегический бомбардировщик прибыл в Британию для участия в праздновании Дней НАТО и военных учениях Ample Strike-19 и Cobra Warrier.

Ранее на авиабазу в Британии уже были переведены несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52Н Stratofortress и В-2 Spirit.

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