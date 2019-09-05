Владивосток, , 21:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — Pа жизнь» Виктором Медведчуком в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке. В ходе встречи обсуждался вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.

Владимир Путин и Виктор Медведчук Kremlin.ru

Путин заявил, что вопрос обмена пленными будет решен в самое ближайшее время. Также российский лидер заметил, что Медведчук успешно конвертирует свои добрые отношения с президентом России в конкретные гуманитарные акции, в частности в обмен пленными.

«Безусловно, вы успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела. Я думаю, что люди об этом будут помнить», — сказал президент России.

Сам Медведчук заявил журналистам, что пока не может подробно высказаться на эту тему, так как «всё будет тогда, когда будет объявлено об окончательной дате обмена».

«Думаю, что все должно быть хорошо», — заключил Медведчук.