Баку, , 21:43 — REGNUM ДОКУМЕНТ

Фахраддин Абосзода Скриншот видео YouTube-канала @ Федеральная Лезгинская Национально-Культурная Автономия (ФЛНКА)

6 сентября 2019 г. исполняется год со дня ареста одного из лидеров Талышского Национального Движения, ученого и журналиста Фахраддина Абосзода (Аббасова).

Ф. Абосзода (Аббасов) был задержан правоохранительными органами Российской Федерации, где он ранее (в 2011 г.) получил временное убежище, а впоследствии и вид на жительство. 27 февраля 2019 г. он был незаконно депортирован из России в Азербайджан в нарушение одного из основополагающих принципов международного права — принципа невысылки.

Более 6 месяцев Фахраддин Абосзода (Аббасов) находится в следственном изоляторе Службы государственной безопасности Азербайджана, лишенный каких-либо приемлемых контактов с внешним миром. На него и на его защитников оказывается давление. Один из его адвокатов был вынужден отказаться от предоставления своих услуг в страхе за свою безопасность. Удивительную слаженность с действиями властей своим полным молчанием демонстрируют многие местные правозащитники. За прошедшие месяцы после выдачи Фахраддина Абосзода наблюдается ухудшение состояния его здоровья, что не может не вызывать тревогу.

По имеющейся информации, к концу сентября Баку намерен начать постановочный суд над Фахраддином Абосзода (Аббасовым). Режиссеры судебного разбирательства над очередным талышским деятелем готовятся осудить его на 8−14 лет.

Все годы независимости бакинская власть пытается подпитывать свой электорат преследованием талышских активистов, ученых, журналистов и национальных лидеров. В 1993—1997 гг. были арестованы и осуждены десятки людей за участие в провозглашении Талышской автономии в Азербайджане летом 1993 г. Четверо из них скончались в тюрьме. Под давлением Совета Европы в 2004 г. был освобожден последний талышский политзаключенный. Но уже через три года, в 2007 г. был арестован талышский ученый и журналист Новрузали Мамедов. В 2009 г. он скончался в тюрьме. Еще через три года, в 2012 г. был арестован еще один талышский ученый и общественный деятель Гилал Мамедов. В 2016 г. он был помилован, но через два года по требованию азербайджанских властей был арестован и выслан из России один из лидеров Талышского Национального Движения Фахраддин Абосзода. Очевидно, политические преследования талышей носят в Азербайджанской Республике систематический характер. Их целью является наведения страха среди талышей страны — коренного населения Республики. Но как показала история, и как свидетельствуют сами непрекращающиеся уголовные дела против талышей в Азербайджане, этот народ не удастся напугать! Мы добьемся своей свободы! И сегодня свобода талышского народа пролегает через свободу Фахраддина Абосзода! А суд над Фахраддином является судом над всем талышским народом!

Как мы предполагали и не раз заявляли еще до выдачи Ф. Абосзода (Аббасова) Азербайджану, постановочные следствие и судебный процесс над ним станут поводом для новых, широкомасштабных репрессий против талышских активистов. Именно так происходило и после арестов других талышских деятелей.

Следствие уже успело допросить десятки талышских активистов и заставило под психологическим давлением подписать многих из них документы о сотрудничестве. У этих незаконных действий есть несколько целей. Во-первых, это фабрикация доказательств по делу Фахраддина Абосзода (Аббасова). Но большинство допрошенных не только никак не связаны с Ф. Абосзода, но даже не были знакомы с ним лично. Во-вторых, власти, таким образом, составляют списки талышских активистов и, тем самым, пытаются их напугать, намекая, что кто-то из них является следующим кандидатом на арест и фабрикацию уголовного дела. Этот старый прием спецслужб Азербайджана давно потерял свою актуальность. Талыши ведут борьбу за существование своего народа на глазах всего мирового сообщества. Все международные организации прекрасно осведомлены, что талыши являются мишенью для политических преследований и полной ассимиляции. В этих условиях власти не могут себе позволить продолжать аресты талышских гражданских активистов. В-третьих, Баку пытается разбить Талышское движение, посеять среди его деятелей недоверие друг к другу: мол, никому нельзя доверять, т.к. все работают на спецслужбы. За десятилетия борьбы наше движение сумело сформировать неделимый остов, который не способны разрушить никакие допросы и угрозы спецслужб Азербайджана. Сам системный характер этих допросов, угроз, арестов и преследований свидетельствует о беспомощности бакинских властей в попытках разрушить Талышское Национальное Движение. Точно также бессмысленной является и четвертая цель этих допросов: власти будут всячески пытаться доказать, что сами талыши выступают против Фахраддина Абосзода и его идей. Если бы это было так, то власти бы не пытались так упорно, в течение нескольких лет добиться его высылки из России. В-пятых, власти Азербайджана пытаются создать и подпитывать образ пятой колонны в виде «талышских сепаратистов». Этот поход контрпродуктивен. Единственным его результатом станет полное отторжение талышами не только нынешнего режима и его подхалимской оппозиции, но и самого государства — Азербайджанской Республике, пытающейся уничтожить наш народ!

Преследование Фахраддина Абосзода (Аббасова), светила талышской общественно-политической мысли и одного из лидеров Талышского Национального Движения, а также других талышских деятелей лишь еще больше усугубят положение как правящего режима во главе с Ильхамом Алиевым, так и всего азербайджанской государственности!

Свободу Фахраддину Абосзода!

Свободу талышскому народу!

Свободу Талышистану!

Быжийы Толышыстон!

Алакрам Гумматзода, президент Талыш-Муганской Автономной Республики, лидер Талышского Национального Движения, Гаага, Королевство Нидерландов, 06.09.2019