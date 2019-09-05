Вашингтон, , 21:43 — REGNUM

Стена Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дональд Трамп вступит в борьбу за свое переизбрание в будущем году, имея готовую часть стены на границе с Мексикой», сообщает испанское издание ABC. Новый глава Пентагона Марк Эспер в срочном порядке согласовал выделение 3,6 млрд долларов (3,2 млрд евро по текущему курсу) на строительство этой преграды в нескольких местах, которые пока не были названы. Этой суммы хватит на создание всего 280 км стены из необходимых 2 тысяч, утверждает правительство США.

Деньги на стену появятся за счет экономии на ряде бюджетных статей как внутри Соединенных Штатов, так и на заграничных базах страны. Пентагон сократит объем средств, зарезервированных для 127 действующих проектов, о чем он письменно проинформировал обе палаты парламента, контролирующие государственные расходы. Когда Трамп въехал в Белый дом, Конгресс отказался согласовать трату 5,7 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой, строительство которой было главным предвыборным обещанием президента, напоминает ABC.

Граница между двумя государствами имеет протяженность 3 тысячи километров, и треть ее уже оборудована заграждением. Недавно американский лидер распорядился покрасить эту ограду в черный цвет, чтобы металл сильнее нагревался и мог обжечь пытающихся преодолеть стену мигрантов. По информации The Washington Post, покраска каждых 3 км обошлась примерно в 2 млн долларов.