Вильнюс, , 21:40 — REGNUM Несколько сотен националистов сегодня, 5 сентября, в центре столицы Литвы провели митинг, во время которого на фасаде библиотеки Академии наук самовольно установили мемориальную доску пособнику нацистов Йонасу Норейке, который будучи руководителем Шяуляйского округа во время нацистской оккупации распоряжался отправлять тысячи евреев в гетто, где их всех без исключения уничтожали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полиция не вмешивалась в процесс установления мемориальной доски, а собравшиеся пообещали круглосуточно её охранять, разбившись на дежурных, чтобы мэрия Вильнюса её не сняла, как поступили с аналогичной доской на этом же месте чуть более месяца назад.

Норейку в Литве националисты считают героем, несмотря на документальные свидетельства его роли в Холокосте. После массового истребления евреев в гетто, а в Литве было уничтожено порядка 200 тыс. евреев, или 98% от всей численности, Норейка переехал в дом одной из богатых убитых семей, прихватив из конфискованного имущества шкафчик, пару тёплой обуви, письменный стол, книжный шкаф, две деревянные кровати с матрасами, буфет, туалетное зеркало и два ночных столика. О б этом ранее рассказала литовская писательница Рута Ванагайте.

Прошлую мемориальную доску Норейке сняли по распоряжению мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса. Это решение приветствовала литовская община евреев, после чего, по свидетельству её председателя Фаины Куклянски, община стала получать угрозы, а 6 августа была вынуждена закрыть в Вильнюсе не только свой офис, но и синагогу.

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В Вильнюсе прошёл митинг националистов, которые пообещали без всяких разрешений властей изготовить новую памятную доску Норейке и установить её на прежнем месте, что и было сделано вечером 5 сентября.

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