Сургут, Югра, , 21:13 — REGNUM В Югре решается вопрос о размещении детей голодающих молодых ипотечников в социальных учреждениях. Об этом сообщает «Интерфакс».

В мэрии сообщили агентству, что в голодовке молодых ипотечников участвуют пять женщин. 5 сентября их посетил исполняющий обязанности главы города Алексей Жердев. По его распоряжению протестующим оказывается необходимая медицинская, социальная и юридическая помощь.

«Женщинам вызвали врача, кроме того, решается вопрос о размещении детей участниц акции протеста в соцучреждениях», — сообщили в пресс-службе мэрии Сургута.

Отмечается, что юристы окажут участницам голодовки помощь в оформлении их требований к властям Югры.

«Заместитель главы города Алексей Александрович Жердев обеспечил медицинский осмотр, от которого мы отказались. Ещё раз нас спросили о требованиях. Мы ещё раз ответили. Наши требования становятся всё проще. Верните субсидии детям», — сообщают в паблике общественной организации «Сургут для детей» участницы голодовки.

Напомним, бессрочная голодовка участников региональной программы «Молодая семья» началась в Сургуте утром 5 сентября 2019 года. Протестующие требуют, чтобы их оставило в покое «Ипотечное агентство Югры», требующее обратно выданные ранее компенсации за купленное в кредит жильё. Более подробно с требованиями можно ознакомиться в группе «Сургут для детей» «ВКонтакте».

"Мы требуем, чтобы правительство ХМАО остановило беспредел Ипотечного Агентства в отношении граждан, в части обвинения их мошенниками и взыскания через суды компенсации части процентной ставки по ипотечному кредиту! Мы вступали в программу на общих основаниях, предоставляли все документы, которые запрашивало Ипотечное агентство, не скрывали ничего! А теперь Ипотечное Агентство решило внести изменения в закон и применить его к участникам, вступивших в программу до этих изменений! Это произвол!», — пишут участники протеста.

Из-за возросшего интереса к голодовке паблик «ВКонтакте» периодически сложно открыть, мол, «подозрительная активность». К сведению, трансляция голодовки идёт в прямом эфире на странице организации «Сургут для детей» в Ютуб.

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