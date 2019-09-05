Ковров, Владимирская область, , 20:35 — REGNUM В городе Коврове Владимирской области региональное отделение КПРФ отозвало выдвижение кандидатов в депутаты горсовета Владимира Хлынова и Сергея Винниченко за их «антипартийную работу». Об этом сообщила пресс-служба обкома.

Причиной, как объяснили в КПРФ, стал сговор кандидатов с руководством ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева». Коммунисты заявили, что Хлынов и Винниченко получали от руководства предприятия деньги на предвыборные кампании. Также они якобы от имени всех ковровских коммунистов составили письмо, которое, по мнению обкома, порочит партию.

Выборы в Ковровский городской Совет народных депутатов состоятся 8 сентября. Хлынов и Винниченко баллотировались по одномандатным округам № 19 и 21. После формирования состава горсовета в Коврове пройдёт конкурс на замещение должности мэра.