Новосибирск, , 20:33 — REGNUM Сын мэра Новосибирска Анатолия Локтя Богдан вошёл в состав учредителей и возглавил компанию «ИПФ-Сети», аффилированную с Институтом прикладной физики, сообщает «Континент Сибирь».

Уставный капитал «ИПФ-Сети», которая по данным ЕГРЮЛ зарегистрирована 14 августа 2019 года, составляет 10 тыс. рублей. Богдан Локоть владеет 25% уставного капитала компании.

Основные виды деятельности организации: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, распределение электроэнергии и торговля электроэнергией.

Отмечается, что до января 2016 года Богдан Локоть возглавлял «Завод Молния Новосибирск».