Вашингтон, , 20:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентяброя 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки. Об этом в своей книге написал американский дипломат Джордж Биби — бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по России.

Теракт 11 сентября 2001 (cc) Michael Foran

Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».

Кроме того, Биби напоминает, что Путин был первым из зарубежных лидеров, который позвонил в Белый дом, чтобы выразить соболезнования.

Напомним, что теракты 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли почти три тысячи человек, до сих пор вызывают много вопросов. В США некоторые придерживаются мнения, что данные теракты были так или иначе организованы американскими же спецслужбами, чтобы кардинально изменить политику США (политика США действительно кардинальным образом изменилась после этих терактов).

Однако президент России Владимир Путин в 2017 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что он не верит в причастность американских спецслужб к этим терактам.