Архангельск, , 20:04 — REGNUM Заявление Ксении Собчак о необходимости вернуть Крым Украине не только останется безнаказанным, но и сыграет на руку российской власти, считает депутат Архангельского областного Собрания (КПРФ) Леонид Таскаев.

«Логика таких граждан, как Ксения Собчак, проста — они делают шоу. Однако за этим ничего толком не стоит. Сойдёт или нет ей это «высказывание»? Думаю, да. Подобные «раздражители» всегда в чести у нынешней власти, поскольку отвлекают внимание граждан от действительно важных проблем, в том числе и проблем самих крымчан, с которыми они столкнулись после «возвращения» в экономическую реальность РФ», — заявил Таскаев корреспонденту ИА REGNUM.

Депутат подчеркнул, что за тактически верное решение государству пришлось заплатить немалую цену.

«Отмечу как историк — тактически решение было верным — никто в мире даже бы не удивился, если бы наши «вежливые люди» вышли к рубежам Одесса-Херсон-Донецк-Луганск. Стратегически — нет. Как коммунист считаю, что Российская Федерация как государство экономически не готово было ни в 2014, ни сейчас «переварить» почти 2 млн «лишних» рабочих рук и полностью угробленную инфраструктуру временами «украинской самостийности», — заявил он. — Отсюда мы получили и повышение пенсионного возраста, рост НДС, рост цен на бензин и прочие «прелести». За присоединение Крыма расплачиваются простые россияне, а не олигархи и иже с ними. Хотя, давайте честно, гешефтов больше с этого присоединения получили именно олигархические структуры, приближенные к Кремлю. Достаточно вспомнить госзаказы на «Крымский мост» и иные проекты «поменьше». Именно поэтому «информационный эффект Крыма», на который уповал Владимир Путин и его технологи в прошедшей кампании — тает на глазах. Холодильник всегда, хоть и не сразу, побеждает телевизор. Эта прописная истина известна со времён Древнего Рима, а уж они-то в зрелищах толк знали».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября 2019 года, выступая в эфире украинской радиостанции «Новое время», телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения. На вопрос ведущего «чей Крым?» Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.