Салехард, , 19:56 — REGNUM На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году будет создан Арктический координационно-спасательный центр МЧС России, сообщает 5 сентября пресс-служба МЧС РФ.

Арктический центр будет укомплектован специальной техникой, приспособленной для климатических условий северных широт и способной эффективно функционировать в болотистой местности и глубоких снегах.

Создание центра запланировано на 2020 год. На сегодняшний день идёт проработка технических деталей организации центра МЧС на Ямале.

Арктический центр позволит своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации в районе завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ», а также координировать усилия по предупреждению ЧС в зоне Северного морского пути.

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