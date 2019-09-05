Киев, , 19:20 — REGNUM На Украине создан «замкнутый цикл антикоррупционной системы», во главе которой стоит Высший антикоррупционный суд (ВАСУ). Об этом 5 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Андрей Юсов.

«Возникновение в Украине Антикоррупционного суда оправдано, поскольку нет доверия к судебной системе в её классическом понимании… Теперь НАБУ не сможет сказать, что САП недорабатывает, кивать на ГБР. У нас есть замкнутый цикл, во главе которого Антикоррупционный суд», — сказал Юсов.

Он сообщил, что для ВАСУ важно рассматривать уголовные производства не только в отношении предыдущей власти, но в отношении представителей действующей.

«Ключевым маркером работы Антикоррупционного суда будут не дела в отношении предшественников, а дела в отношении тех, кто сегодня злоупотребляет… Думать о том, что тысячи людей, которые сегодня зайдут в свои кабинеты, будут кристально честными, наверное, было бы большим оптимизмом. Сможет ли Антикоррупционный суд позволить себе привлечь к ответственности кого-то из команды президента, появятся ли у нас три друга президента, которых обещал посадить ещё Порошенко?» — напомнил Юсов.

При этом он выразил уверенность в том, что ВАСУ выполнит обещание пятого президента Петра Порошенко и посадит троих его близких друзей.

«Относительно этого сомнений как раз нет, потому что предшественников легко преследовать и, возможно, нужно. Там действительно есть коррупционеры и коррупционные дела, огромные убытки для государства. Всё это надо делать», — подытожил Юсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на Украине заработал ВАСУ. Президент Владимир Зеленский заявил, что перед судом стоит задача: «Коррупционер — наказан, государство, общество, инвестор — все защищены».

В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что с сегодняшнего дня НАБУ начнет передавать уголовные производства на рассмотрение ВАСУ. По его словам, первым делом ВАСУ может стать рассмотрение производства в отношении экс-заместителя министра экологии и природных ресурсов Виктора Канцурака, которого подозревают в декларировании недостоверной информации о доходах.