Киев, 5 сентября 2019, 19:20 — REGNUM На Украине создан «замкнутый цикл антикоррупционной системы», во главе которой стоит Высший антикоррупционный суд (ВАСУ). Об этом 5 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Андрей Юсов.
Он сообщил, что для ВАСУ важно рассматривать уголовные производства не только в отношении предыдущей власти, но в отношении представителей действующей.
При этом он выразил уверенность в том, что ВАСУ выполнит обещание пятого президента Петра Порошенко и посадит троих его близких друзей.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на Украине заработал ВАСУ. Президент Владимир Зеленский заявил, что перед судом стоит задача: «Коррупционер — наказан, государство, общество, инвестор — все защищены».
В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что с сегодняшнего дня НАБУ начнет передавать уголовные производства на рассмотрение ВАСУ. По его словам, первым делом ВАСУ может стать рассмотрение производства в отношении экс-заместителя министра экологии и природных ресурсов Виктора Канцурака, которого подозревают в декларировании недостоверной информации о доходах.