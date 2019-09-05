Екатеринбург, , 19:28 — REGNUM Бывший руководитель свердловского управления ГИБДД Юрий Дёмин сменил место работы. Об этом сообщает ИА Znak.

Экс-главный автоинспектор ушёл из Уральской горно-металлургической компании, где занимал пост замгендиректора по режиму и охране.

Теперь Дёмин работает в управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС», относящейся к Уралмашзаводу. Экс-руководителя назначили замглавы службы безопасности по режиму и охране.

Напомним, Юрий Дёмин возглавлял свердловское управление ГИБДД 13 лет. Руководителя уволили в апреле 2018 года — его заместитель угодил в «пьяное» ДТП, о чём стало известно СМИ.

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