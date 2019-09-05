Южно-Сахалинск, , 19:24 — REGNUM Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, считает, что любую задачу островного региона можно решить, если работать вместе с жителями, положительно реагировать на их просьбы и не обращать внимания на трудности. Об этом он заявил в своём YouTube-канале, подводя итоги девяти месяцев работы в должности руководителя области.

«Есть задача — её нужно решать. Все трудности, которые помешали это сделать, они, в общем-то, малоинтересны. Интересно, когда люди живут счастливо, когда старики получают заботу, когда молодёжь интересуется будущим, потому что вместе мы можем решить любую задачу», — заявил Лимаренко.

Он также рассказал, почему всегда отвечает согласием на просьбы людей, которые поступают к нему на встречах. «Надо говорить «да», а дальше условия, при которых этой произойдёт, придумать либо вместе с ними, либо с помощью специалистов в этих темах. Приложить усилия и, стиснув зубы, дожать любую задачу», — сказал он, отметив, что масштаб задачи в данном случае непринципиален: от ремонта подъезда или детской площадки до ремонта и содержания центральной трассы Сахалина.

Лимаренко напомнил, что добился согласия президента Владимира Путина на то, чтобы перевести трассу, соединяющую Южно-Сахалинск и Оху, на федеральный баланс: «Решающий поворот был, когда президент Российской Федерации дал поручение». По его мнению, согласие Путина связано с тем, что он, как и правительство Сахалинской области, понимает: «это место, где добываются нефть, газ и превращаются в благо для всей страны».

Врио губернатора вспомнил, как в первые месяцы своей работы стал объезжать города и сёла и встречаться с их жителями. Очень часто в ходе таких встреч звучала тема плохого состояния домов. «Я воспринял вначале это как образное преувеличение, — признался Лимаренко. — Но когда я пошёл в эти дома, я своими глазами убедился, что, вообще говоря, в этом жилье невозможно жить. И просто люди об этом кричат».

Анализ ситуации позволил Лимаренко сделать вывод, что реальный объём аварийного жилья в регионе в 4−5 раз больше официального. Врио губернатор принял решение в кратчайшие сроки увеличить финансирование программы расселения — в 2019 году на строительство новых домов выделено в два раза больше средств.

Ещё одним примером несправедливости, сложившейся в Сахалинской области, Лимаренко назвал трудности с авиационным сообщением, когда люди не могли добраться на острова по несколько дней. «Контраст: богатство края — и невозможно прилететь, и невозможно улететь. Мы не должны жить в тупике. Этот узел надо немедленно разрубить. Что, собственно говоря, мы и сделали за девять месяцев», — сказал Лимаренко, напомнив о возвращении рейсов авиакомпании «Аэрофлот» и увеличении объёмов авиаперевозок в два раза.

«Сразу хочу сказать, что мы обеспечиваем программу субсидирования. Мне говорят о том, что это деньги немалые, а я говорю о том, что это ничего по сравнению с тем преимуществом, которое мы получаем», — добавил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерий Лимаренко заявил, что намерен «вернуть деньги, которые забрали некоторое время назад у Сахалина в пользу федерального бюджета» и изменить существующую схему распределения доходов от налога на прибыль предприятий по проекту «Сахалин-2», лишь 25% которых остаётся в бюджете области.

Кроме того, на заседании президиума Госсовета во Владивостоке 4 сентября Лимаренко попросил президента Владимира Путина включить в национальную программу развития Дальнего Востока специальные механизмы устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами. «Острова поставляют нефть, газ, уголь, но не получают от этого преимуществ», — подчеркнул Лимаренко.