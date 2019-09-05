Москва, , 18:53 — REGNUM Украинские флаги в нейтральной зоне на КПП «Станица Луганская» наглядно продемонстрировали нежелание Киева идти на какие-либо компромиссы по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Это провокация. Это конкретные действия, направленные на срыв договорённостей. За этим не стоит никакой ценности. Это откровенный вызов, чтобы сорвать договорённости, чтобы дальше не снимать экономическую блокаду, чтобы дальше не разводить войска, чтобы процесс урегулирования не получил своего развития», — заявил Мирошник.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал вывешивание флагов в нейтральной зоне на КПП «Станица Луганская» в Донбассе провокацией, которой грубо нарушены договоренности, достигнутые в Минске 17 июля.