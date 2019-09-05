Москва, , 18:37 — REGNUM Вывешивание украинских флагов в станице Луганская стало сознательной провокацией Киева. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Есть символический акт — одно из главных достижений последних месяцев переговоров в Минском формате, — это станица Луганская, этот мост. Во вторник утром украинская сторона вывешивает семь флагов на подходе к этому мосту. При том, что в июле была достигнута договорённость о том, что ни для политических, ни для военных целей территория моста не используется», — заявил Мирошник.

«Это не территория Украины. Это нейтральная демилитаризованная и деполитизированная территория. Именно здесь было произведено разведение войск — на километр были разведены от центральной точки. Территория очищена в том числе от политических символов», — подчеркнул он.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал вывешивание флагов в нейтральной зоне на КПП «Станица Луганская» в Донбассе провокацией, которой грубо нарушены договоренности, достигнутые в Минске 17 июля.