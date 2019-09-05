Душанбе, , 18:32 — REGNUM Посол Ирана в Таджикистане Мухаммадтаки Собири на встрече с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Заробиддином Файзуллозода в Душанбе заявил, что будет лично прикладывать усилия для развития двусторонних отношений между странами. Он также отметил, что компании Ирана готовы инвестировать в таджикистанскую промышленность и создавать в Таджикистане совместные таджикско-иранские предприятия.

Как передает пресс-служба министерства промышленности Таджикистана, Собири заявил, что правительство Ирана «заинтересовано и готово к расширению и укреплению связей с Таджикистаном».

Напомним, что весной 2019 года Собири сменил на посту посла Ирана в Таджикистане Худжаттулло Фагони, проработавшего на данной должности более четырёх лет.

Отметим, что объём двустороннего товарооборота между странами снизился за последние пять лет в три раза: в 2013 году он составил 295 млн долларов, тогда как в 2018 году всего лишь 97 млн долларов.

Читайте ранее: Таджикистан и Иран с начала года наторговали на $36,2 млн