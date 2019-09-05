Владимир, , 18:25 — REGNUM Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области Евгений Гранкин ушёл в отставку. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

Гранкин ушёл в отставку «по соглашению сторон», как пояснили в администрации. 5 сентября стало его последним рабочим днём в этой должности.

Информация об отставке чиновника появилась в конце августа. Одной из возможных её причин стало обрушения потолка в школе в городе Гусь-Хрустальном — здание находилось под охраной, и на его ремонт требовалось больше денег, чем обычной школе.

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