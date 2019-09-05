5 сентября 2019 | Время чтения 13 мин

Белоруссия, белорусский народ и белорусское руководство – были, есть и всегда будут братьями и союзниками России. Исходя из этого тезиса и надо осуществлять любую аналитическую и интеллектуальную деятельность, не обращая внимания на периодически возникающие шероховатости рабочего процесса

Юрий Баранчик, , 19:20 — REGNUM После определенного летнего затишья по вопросам белорусско-российской интеграции, связанного не столько с отпускным периодом, сколько с напряженной работой российских и белорусских рабочих групп по конкретным вопросам продвижения Союзной интеграции, последние дни ознаменовались некоторым новостным всплеском в СМИ относительно результатов этой работы.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

Первая информация о том, что работа по согласованию российских и белорусских позиций по углублению белорусско-российской интеграции в рамках Союзного государства в основном закончена, и предложения переданы президентам двух стран для рассмотрения, появилась на прошлой неделе в СМИ от главы Минэкономразвития России Максима Орешкина.

В начале этой недели, 2 сентября, он конкретизировал свои высказывания:

«Интеграция России и Беларуси представляет собой не объединение двух государств, но объединение двух экономик на правах равного партнерства. Еще в 1999 году было заключено соглашение. Оно ратифицировано. Там, в принципе, всё указано. Сейчас расписываем всё по срокам, конкретным направлениям. Были определенные разногласия между российской и белорусской сторонами. Задача рабочей группы эти развилки описать, положить на бумагу и дать возможность высшему политическому руководству двух стран всё обсудить и принять решения».

Сегодня, 5 сентября, появилась уже более детальная информация о ходе дальнейшего переговорного процесса. Так, глава минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил о том, что Минск готов подписать с Москвой документы по интеграции к 8 декабря (день, когда Россия и Белоруссия будут отмечать двадцатилетие подписания Союзного договора):

«В декабре президенты России и Белоруссии подпишут «президентский пакет» — программу и пакет «дорожных карт», а также ряд соглашений. После чего «все вопросы будут «расшиты» в «дорожных картах», а после «дорожных карт» в течение 2020 года начнется работа над нормативными актами».

Дмитрий Крутой Economy.gov.by

Среди них белорусский министр выделил межправительственное соглашение по поставкам российского газа в постсоветскую республику с 1 января 2020 года. Затем начнется работа над нормативными актами. В итоге, как сообщил министр, с 1 января 2021 года по основным сферам будут уже запущены общие рынки. При этом он отметил, что с учетом секторальных особенностей могут быть отклонения.

По его словам, это произойдет в установленные сроки, даже несмотря на некоторые сохраняющиеся спорные вопросы: «Есть еще спорные вопросы. Президент сказал четко — к 8 декабря должна быть программа и пакет «дорожных карт», все вместе… От даты, которую президенты Беларуси и России согласовали в Санкт-Петербурге, они не отступают».

Как видно из этого сообщения, в ходе летней работы стороны серьезно продвинулись к общему пониманию того, как должно выглядеть углубление Союзной интеграции. И уже белорусская сторона не скрывает того, что работа практически доведена до конца и стороны могут подписать все необходимые документы уже 8 декабря. Несомненно, что главная заслуга в этом совместном продвижении двух стран к общим целям Союзного государства принадлежит Михаилу Бабичу, который, будучи послом России в Минске, смог за короткий срок серьезно встряхнуть белорусско-российские отношения и вывести их из состояния спячки, а зачастую и сознательного торпедирования некоторыми прозападно ориентированными белорусскими чиновниками.

Михаилу Бабич Kremlin.ru

После чего дело мог уже в спокойном режиме продолжить Дмитрий Мезенцев, задача которого уже состояла в основном в контроле за ходом процесса, чтобы он не сбавлял набранный темп. А Михаил Бабич на новой должности в Москве вместе с целым рядом квалифицированных специалистов из министерств и ведомств России, конечно, при посильной помощи коллег из Белоруссии, мог уже спокойно приступить к пошаговой реализации той стратегии, которую он наметил, находясь в Минске.

То, что данная стратегия признана успешной и может стать системной, лучше всего говорит тот факт, что на ее основе будут разработаны аналогичные стратегии сотрудничества России и с другими постсоветскими странами.

В этом плане мы, конечно, не можем согласиться с тезисом телеграм-канала «Бульба престолов» о том, что «единственного исполнителя жёсткой линии (Бабича) отозвали и спрятали от публики» — он трудится, и весьма успешно, свидетельством чему и является практически согласованный пакет российско-белорусских документов по углублению Союзной интеграции.

Успехи по углублению белорусско-российской интеграции не могли не заметить и наши «партнеры» на мировой арене — в Белоруссию экстренно примчался советник президента США Джон Болтон с целью лично посмотреть и оценить, насколько далеко и глубоко всё зашло. Но провокация явно не удалась — комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова показал, что Москва не обратила внимания на данный вброс, так как прекрасно понимает те козыри, которые она имеет в рукаве на белорусском направлении.

Джон Болтон Defense.gov

Поэтому Болтону пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы выжать из своего визита дополнительный пиар-эффект, и он пригласил секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася на встречу в Варшаву, на которой также присутствовали его коллеги из Польши и Украины. Такой наспех сколоченный «антироссийский фронт» спровоцировал более живую реакцию СМИ, но отнюдь не официальных структур России.

Дело в том, что ни Варшава, ни США не только не могут поставлять газ в республику по ценам, сопоставимым с российской. Но и не могут открыть свой рынок для белорусской товарной массы. Поэтому можно хоть десять визитов сделать, а толку будет ноль, так как экономика, объективные законы всегда определяют политику.

В этом плане мы также не можем согласиться, например, с мнением ТГ-канала «Бульба престолов» относительно того, что «вялая официальная реакция Кремля (а особенно невнятное заявление Пескова) на визит Болтона и встречу с ним в Польше Зася и Кравченко — убедила прозападные элиты РБ в правильности курса геополитического разворота».

Станислав Зась Gov.by

Конечно, это не так. Именно «вялая» реакция Кремля показала официальному Минску, что тут «ловить» нечего, так как попытка встроиться и «развести» на пустом месте Кремль будет выглядеть очень смешно, с учетом того, что экономика процесса благодаря Бабичу понятна уже даже несмышленому ребенку, а после 1 сентября часики начали обратный отсчет до 8 декабря.

Напротив, согласием на визит Болтона официальный Минск загнал себя в определенного рода геополитическую ловушку, так как он был воспринят с большим вниманием даже не в Москве, а в Пекине, особенно в контексте дела «Хуавей» в США. Если раньше Пекин хоть и понимал, что Белоруссия для России всё равно что Гонконг для Китая — то есть своя внутренняя провинция, которая на какой-то период выскочила на свою орбиту, после чего неизменно вернется назад, но позволял себе вести самостоятельную экономическую игру на белорусском поле, то теперь он видит, что играть на этом поле надо политически внимательно и сверяя свои действия с Москвой.

То есть визитом Болтона официальный Минск нанес удар по своей собственной концепции «многовекторной многовекторности» или, как говорят в Минске, «интеграции интеграций». Пример Хуссейна, Милошевича и Каддафи, которые решили играть с Вашингтоном в эти «моргалки-гляделки», показывает, что с теми, кто в черных очках, играть в эти игры бесполезно — все трое уже удобряют землю. А вот Асад — держится. А тот же Янукович хоть и не держится, но всё-таки живой и не в Гааге.

А если кто-то чего-то не понимает, то в условиях, когда российские ВКС по тем или иным объективным причинам не могут нанести удар по боевикам в Идлибе, то по ним спокойно могут отбомбиться ВВС США. Ошибочно, конечно, случайно — не туда залетели, GPS отказал. Но кто надо — тот услышал. А кто услышал — тот уже не отсвечивает. И проблема Идлиба как-то сама собой в российско-турецких отношениях устаканилась, так как нет ее, этой проблемы, больше просто физически. Больше не бегает на «джипах» по пустыне там, где не надо бегать.

Поэтому подходить к людям надо чутче, слышать — глубже, а видеть — дальше. Желательно не до ближайших трех сосен, а за горизонт, как РЛС. В этом плане мы бы порекомендовали автору телеграм-канала «Бульба престолов» всё-таки более взвешенно и стратегически грамотно подходить к внешней политике России. Особенно в глобальных вопросах. Например, как в этом случае.

Автор, не исключаем, что радеющий за дело белорусской интеграции человек, пишет: «Эпоха Холодной войны была в этом плане исторической аномалией — глобальной дуополией двух супердержав, которые развалили все старые устоявшиеся империи и заглотили настолько много, что так и не смогли переварить свои приобретения. Это как раз главная причина, почему Холодная война так никогда и не потеплела. Незачем было воевать».

На самом деле, если подходить с исторической точки зрения, это не так. «Глобальная дуополия», если использовать терминологию автора, всё время пронизывала европейскую политику с учетом того понимания «глобальности», которое характеризует каждую историческую эпоху.

От дуополии Афин и Спарты, Греции и Персии, Греции и Фракии, через дуополию Греции и Рима, Рима и варваров, Рима и Византии, Флоренции и Византии, Британии и Испании, Испании и Голландии, Британии и Франции, Британии и Германии и так далее, вплоть до дуополии Германии и СССР во второй трети двадцатого века.

Потом это переросло в глобальное противостояние двух супердержав — СССР и США — во второй половине двадцатого века, а в начале нынешнего — в противостояние США и Китая.

То есть «глобальная дуополия» с учетом специфики исторического времени в Европе, а затем и в мире, — была практически всегда. Два центра. Глобальный баланс. С присутствием игроков поменьше. Поэтому, естественно, то, что является составной, неотъемлемой и трансцендентальной частью веками текущих исторических процессов, не может быть исторической аномалией. Это во-первых.

Во-вторых, СССР не развалил ни одной устоявшейся империи. Эти империи (Османская, Российская, Австро-Венгерская) распались еще до появления ребенка (то бишь СССР) на свет. Британскую же империю развалили США, подписав соответствующий пакт, аналогичный пакту Молотова-Риббентропа, в то время как Красная Армия вела изнурительные бои на восточном фронте. Поэтому этот аргумент не катит от слова вообще.

В-третьих, относительно тезиса, что «заглотили настолько много, что так и не смогли переварить свои приобретения». Отсутствие знания матчасти и здесь подводит автора. Сначала посмотрим по первой империи. СССР не заглатывал, как классическая империя, земли и не колонизировал (подчинял себе) народы.

А, наоборот, — за счет сердца Империи (РСФСР) кормил не только окраины Империи, но и страны социалистического лагеря, и социалистические режимы Африки, Азии и Латинской Америки. То есть Советский Союз в этом контексте умер не от переедания, так как, мол, не смог переварить свои приобретения, а от голода — так как истощил ключевые жизненные системы организма, располагавшиеся в России (РСФСР).

А США? А США, как мы видим, и до сих пор пытается заглатывать и переваривать, и о распаде речь до сих пор и не идет. То есть и этот аргумент автора «Бульбы престолов» не находит своего подтверждения матчастью.

Соответственно, ошибки на уровне глобального понимания процессов приводят автора и к ошибочному восприятию текущих тенденций и процессов. Одним из основных тезисов автора является постоянное обвинение руководства России в том, что оно что-то делает неправильно или неверно.

Например, на днях были опубликованы следующие тезисы: «В таких условиях отзыв Бабича и год на интеграцию был максимально идиотским решением… Мезенцев с его «позитивом» и время для Лукашенко уже привели к сильному количественному росту западной сети и расширению контактов режима Лукашенко и Запада… Единственный вариант интеграции — заходить сейчас и менять систему самим».

Дмитрий Мезенцев Kremlin.ru

По поводу роли Михаила Бабича и Дмитрия Мезенцева в ускорении процессов углубления Союзной интеграции было сказано выше. Поэтому не буду повторяться. Что касается «роста западной сети». Ведь и ежику понятно, что этот процесс является полностью, подчеркиваю, полностью управляемым и рукотворным.

Он просто необходим официальному Минску для создания баланса, даже такого показушного и нарочито карнавального (который по определению не может быть серьезным), как нынешняя активизация белорусской оппозиции, всех этих пальчисов-мотолько. Если процесс рукотворный, то неужели кто-то думает, что это всё серьезно? Это необходимо исключительно для создания картинки, мол, вдруг партнер начнет беспокоиться насчет устойчивости белорусской власти и подкинет газовых или валютных «дровишек».

На самом деле, так как процесс исключительно рукотворный, и в этом плане белорусский президент прав, говоря, что Макей не самостоятельный игрок, а только исполнитель, что когда придет время, его свернут не то что в два дня, а в пять минут, после первого телефонного звонка по вертикали — «сворачивайте уже этот балаган, достаточно».

Владимир Макей Mfa.gov.by

Поэтому сворачивание «западной сети» закончится на порядки быстрей по времени, чем шел ее «рост». Соответственно, и контакты Лукашенко с Западом — ну, это так себе еще контакты… Нельзя ж только в Москву на консультации летать.

В этом плане представляется не совсем понятным тезис автора о том, что «единственный вариант интеграции — заходить сейчас и менять систему самим». Это как, позвольте? Этот тезис, естественно, не лезет ни в какие ворота, ведь так с водой можно и ребенка выплеснуть. Дело в том, что Россия — не США, чтобы силовым образом менять власть у союзников. Поэтому ни о каких таких подвижках и речи быть не может, особенно с учетом того, как реально далеко за прошедшие три месяца после возвращения Михаила Бабича в Москву продвинулся процесс Союзной интеграции.

На самом деле, надо прямо сказать, что такие подходы являются деструктивными. Так как, по сути, это те же самые яйца, которыми долгое время стращали белорусскую публику «политологи» Царик-Сивицкий, только в профиль. Но на кого они работают — давно понятно. Видимо, этот вопрос надо себе задать и автору телеграм-канала «Бульба престолов» — не слишком ли он в деле информационного продвижения необходимости углубления российско-белорусской интеграции перегибает палку?

Необходимо также понимать, что думать о том, что кто-то принимает «идиотские решения», возможно, является как раз не свидетельством идиотизма, а, наоборот, очень глубоким, сложным, многослойным, много раз обдуманным и поэтому выверенным решением. А собственное представление о таковом как раз-таки и является следствием собственного, как бы это помягче сказать, недомыслия?

Судя по происходящим с 2000 года как внутренним, так и внешним процессам, в чём в чём, но в недомыслии руководство России обвинить нельзя. Иногда, спонтанно, конечно, но возникает впечатление, что даже президент США Дональд Трамп играет композиции по тем нотам, которые напечатаны в Кремле. Например, «Польские вариации» или «Сланцевые вариации».

Поэтому, как уже был сказано выше, предлагаю подходить к людям чутче, слышать — глубже, а видеть — дальше. Белоруссия, белорусский народ и белорусское руководство — были, есть и всегда будут братьями и союзниками России. Исходя из этого тезиса и надо осуществлять любую аналитическую и интеллектуальную деятельность, не обращая внимания на периодически возникающие шероховатости рабочего процесса.