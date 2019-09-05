Бишкек, , 18:20 — REGNUM В ближайшее время в Багдад вылетят представители правительства Киргизии для решения вопроса о возвращении в республику несовершеннолетних детей киргизстанцев, находящихся в тюрьмах Ирака. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Также аналогичная работа проводится в отношении детей, оказавшихся на территории Сирии.

Отмечается, что специальная межведомственная рабочая группа, созданная по распоряжению правительства, уже разработала план мероприятий по реабилитации и реинтеграции таких детей при содействии психологов и теологов.

Киргизстанские власти поблагодарили неравнодушным гражданам за готовность оказать содействие и поддержку в вопросе возвращения детей граждан Киргизии, оказавшихся в тюрьмах Ирака и Сирии.

«Вместе с тем, призываем не политизировать данный вопрос», — подчеркивают в правительстве республики.

ИА REGNUM напоминает, что составе различных террористических группировок в Сирии, Афганистане и Ираке принимали участие в боевых действиях против правительственных сил около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — это женщины и дети.