Новосибирск, , 18:18 — REGNUM Новосибирский политолог Сергей Бирюков полагает, что «неполиткорректные» заявления Ксении Собчак относительно Крыма позволяются ей не в силу её династического происхождения, но по вполне конкретным политическим причинам. Об этом Бирюков сказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова телеведущей о том, что возвращение Крыма в состав Украины является оптимальным способом для улучшения российско-украинских отношений.

Ксения Собчак Иван Шилов © ИА REGNUM

Политолог Сергей Бирюков «Есть основания полагать, что позволяя Ксении Анатольевне заявлять подобное без каких-либо последствий, российский власти позволяют ей самой поместить себя в политическую нишу, представители которой едва ли будут иметь в обозримое время получить широкую общественную поддержку и реально претендовать на власть; при этом наличие оппозиции (причем достаточно радикальной) отрицать будет невозможно».

Напомним, что накануне, 4 сентября, во время радиоэфира на украинской радиостанции «Новое время» Ксения Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине. Она считает, что «возврат» полуострова должен сопровождаться неким референдумом по данному вопросу.

Читайте также: Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак

Читайте ранее в этом сюжете: Высказывание Собчак о Крыме может быть «зондажом»