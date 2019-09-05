Москва, , 18:15 — REGNUM Саммит нормандской четвёрки возможен лишь при закреплении особого статуса ДНР и ЛНР в конституции Украины и разведении войск. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Вчерашнее заседание контактной группы проходило под давлением двух факторов: во-первых, это было заседание нормандского формата, в котором встречались советники лидеров четырёх государств, и там была достигнута договорённость о том, что саммит возможен только хотя бы если будет подписка по двум направлениям», — заявил Мирошник.

«Это формула Штайнмайера, которая включает особый статус и закрепление его в конституции, а затем дальнейший механизм имплементации, и разведение войск как минимум на трёх точках: Золотое, станица Луганская и Петровское. Если это выполнено не будет, то по крайней мере Российская Федерация не пойдёт на проведение саммита», — указал он.

Ранее президент Германии, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул предложения, которые определяют механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — уже после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.