Анкара, , 18:12 — REGNUM Турция может открыть свою европейскую границу, чтобы сирийские беженцы могли добираться до стран Евросоюза, сообщает 5 сентября газета The Guardian.

Издание утверждает, что заявление об этом сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По мнению турецкого президента, Турция будет вынуждена пойти на такие меры, так как справляться с сотнями тысяч сирийских беженцев в одиночку уже не может.

«Мы будем вынуждены открыть границы. Мы устали справляться с этим бременем в одиночку», — цитирует газета заявление турецкого президента.

При этом Эрдоган упрекнул европейские страны в недостаточном участии в решении этой проблемы.

Газета сообщает, что в Турции на данный момент находится более трёх млн. сирийских беженцев и если они будут пропущены в Европу, то предыдущий миграционный кризис покажется несущественным.

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