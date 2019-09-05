Анкара, 5 сентября 2019, 18:12 — REGNUM Турция может открыть свою европейскую границу, чтобы сирийские беженцы могли добираться до стран Евросоюза, сообщает 5 сентября газета The Guardian.
Издание утверждает, что заявление об этом сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По мнению турецкого президента, Турция будет вынуждена пойти на такие меры, так как справляться с сотнями тысяч сирийских беженцев в одиночку уже не может.
«Мы будем вынуждены открыть границы. Мы устали справляться с этим бременем в одиночку», — цитирует газета заявление турецкого президента.
При этом Эрдоган упрекнул европейские страны в недостаточном участии в решении этой проблемы.
Газета сообщает, что в Турции на данный момент находится более трёх млн. сирийских беженцев и если они будут пропущены в Европу, то предыдущий миграционный кризис покажется несущественным.
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