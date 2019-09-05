Цхинвал, , 18:12 — REGNUM Южная Осетия и Грузия 6 сентября вновь встретятся на границе на четвертой технической встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), заявил 5 сентября в интервью журналистам полпред президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

«На встрече мы вновь обсудим ситуацию с выставлением незаконного грузинского полицейского блокпоста в селе Цнелис. Позиция югоосетинской стороны очень жесткая — грузинский полицейский пост безоговорочно должен быть снят», — сообщил Джиоев.

Ранее полпред сообщал, что Цхинвал предложил снять блокпост и сделать зону от осетинского села Уиста (Цнелис) до грузинского села Чорчана зоной безопасности. Тбилиси в ответ заявляет, что блокпост находится на грузинской территории, его появление никому не угрожает.

Напомним, технические встречи в формате МПРИ проходили 29, 30 августа и 2 сентября. Сторонам не удалось прийти к согласию.

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