Тбилиси, 5 сентября 2019, 18:09 — REGNUM В нынешнем правительстве Грузии способность коммуникации с обществом есть только у представленного на пост премьер-министра страны Георгия Гахарии, заявил грузинский эксперт Гия Хухашвили грузинскому изданию «Резонанси» в статье на тему «Хухашвили думает, что правительство Гахария будет более эффективным, но не для страны, а лично для Иванишвили».
По его оценке, у лидера правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили «очень короткая скамья запасных и большого выбора у него не было», а так как страна вступает в очередной предвыборный цикл, председателю партии нужна была такая фигура, которая будет владеть элементарными навыками общения с населением. И такими навыками, по мнению эксперта, в составе всего правительства обладает только Гахария.
Как известно, 2 сентября заявил об отставке премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, а 3 сентября, после совещания политсовета и парламентского большинства в офисе партии «Грузинская мечта» председатель партии представил на пост премьера бывшего главу МВД Георгия Гахария. Затем Гахария представил новый состав правительства, в котором будут произведены незначительные изменения. Пост главы МВД займет бывший глава службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури, министром обороны будет назначен бывший премьер и бывший глава МВД Ираклий Гарибашвили, а остальные министры сохранят свои посты. Леван Изория, который до настоящего времени был министром обороны, представлен на пост секретаря Совета безопасности. Новый состав правительства Грузии парламент должен утвердить 8 сентября.