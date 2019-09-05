Тбилиси, , 18:09 — REGNUM В нынешнем правительстве Грузии способность коммуникации с обществом есть только у представленного на пост премьер-министра страны Георгия Гахарии, заявил грузинский эксперт Гия Хухашвили грузинскому изданию «Резонанси» в статье на тему «Хухашвили думает, что правительство Гахария будет более эффективным, но не для страны, а лично для Иванишвили».

По его оценке, у лидера правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили «очень короткая скамья запасных и большого выбора у него не было», а так как страна вступает в очередной предвыборный цикл, председателю партии нужна была такая фигура, которая будет владеть элементарными навыками общения с населением. И такими навыками, по мнению эксперта, в составе всего правительства обладает только Гахария.

«Это (выдвижение на пост премьера) для него (Иванишвили) корпоративное передвижение, изменение конфигурации внутреннего менеджмента, исходя из тех задач, которые имеются на этом этапе. Это было для него не наилучшее, но исходя из имеющейся данности — лучшее решение. Что касается государственной точки зрения, тут ничего особенно не меняется. Он (Гахария) будет более эффективным (премьером), но его эффективность будет направлена не на решение государственных задач, а на выполнение той главной задачи, которая называется сохранением власти», — пояснил Гия Хухашвили.

Как известно, 2 сентября заявил об отставке премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, а 3 сентября, после совещания политсовета и парламентского большинства в офисе партии «Грузинская мечта» председатель партии представил на пост премьера бывшего главу МВД Георгия Гахария. Затем Гахария представил новый состав правительства, в котором будут произведены незначительные изменения. Пост главы МВД займет бывший глава службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури, министром обороны будет назначен бывший премьер и бывший глава МВД Ираклий Гарибашвили, а остальные министры сохранят свои посты. Леван Изория, который до настоящего времени был министром обороны, представлен на пост секретаря Совета безопасности. Новый состав правительства Грузии парламент должен утвердить 8 сентября.