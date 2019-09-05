Москва, , 18:04 — REGNUM Проводить выборы на Украине в рамках урегулирования ситуации в Донбассе следует после принятия Верховной радой закона об особом статусе. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«По формуле Штайнмайера: сначала надо принимать закон о выборах, и вне зависимости от того, какие там условия на Донбассе, надо проводить выборы. Закон об особом статусе, а затем уже всё остальное», — заявил Килинкаров.

Ранее президент Германии, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул предложения, которые определяют механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — уже после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.