Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга с пониманием отреагировали на решение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова отложить открытие новых станций метро Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, глава города решил продолжить эксплуатацию станций в тестовом режиме, до устранения недоделок, которые в нештатной ситуации могут повлиять на безопасность пассажиров. Вместе с врио губернатора на новых объектах побывал и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

«Сегодня мы дотошно, скрупулезно проверили все системы, технику и оборудование в тестовом режиме. Все работает штатно, но остался еще ряд не до конца решенных вопросов. Поэтому считаю, что совершенно правильно было принято решение оставить пока для этих станций тестовый режим работы. Абсолютная безопасность пассажиров — прежде всего», — заявил Макаров по итогам рабочего совещания на Фрунзенском радиусе.

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Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели, заявляют в руководстве подземки. Точная дата открытия будет определена позднее.

Напомним, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» построены как продолжение пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена. Они должны облегчить транспортную ситуацию во Фрунзенском районе и на юге города в целом.

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